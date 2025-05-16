"Информация о возможном назначении Ильи Геркуса в клуб не соответствует действительности", - заявили "СЭ" в пресс-службе клуба.
Напомним, ранее сообщалось, что Илья Геркус, который на данный момент является спортивным директором клуба из Медиалиги "Эгриси", может занять должность генерального директора в тольяттинском "Акроне".
"Акрон" по итогам 28 сыгранных туров занимает 9-е место в турнирной таблице с 35 набранными очками. Тольяттинцы в свой дебютный сезон в РПЛ досрочно гарантировали себе выступление в высшем дивизионе на будущий сезон.
В "Акроне" отреагировали на информацию о возможном назначении Геркуса гендиректором клуба
Пресс-служба "Акрона" прокомментировала слухи о возможном назначении Ильи Геркуса на пост генерального директора.
Фото: ФК "Торпедо"