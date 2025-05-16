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Вагнер Лав заявил о готовности вернуться в ЦСКА в статусе игрока

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав признался, что по-прежнему хочет играть в футбол и был бы готов вернуться в московский клуб в качестве действующего футболиста.
Фото: IMAGO
«Если возвращаться сейчас в ЦСКА, то в качестве игрока. Я хочу играть в футбол, продолжать играть в футбол. Если поступит такое предложение, рассмотрю», — заявил Вагнер Лав «Совспорту».

По информации СМИ, в 2020 году Вагнер Лав уже мог вернуться в ЦСКА, однако трансфер не состоялся из-за решения президента клуба Евгения Гинера.

В настоящее время 40-летний бразилец все еще является действующим футболистом и выступает за бразильский клуб «Аваи». В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативных передачи. Контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Текущая рыночная стоимость форварда составляет 100 тысяч евро по версии Transfermarkt.

Вагнер Лав занимает второе место в списке бомбардиров ЦСКА за всю историю клуба. За время своей карьеры в армейском клубе он отличился 124 голами, забитыми в 259 матчах.

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