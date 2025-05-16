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Мелехин — о победе над "Спартаком": после игры долго не мог уснуть

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин рассказал, как команда переживала победу над «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"
«Для меня дорога была сложнее, чем обычно — после игры долго не мог уснуть. Все на эмоциях были. Было тяжеловато, но слава богу доехали. Нас встретили наши болельщики. Неожиданно, приятно. Спасибо им за это», — заявил Мелехин «Матч ТВ».

«Ростов» выиграл в гостях у московского «Спартака» в финале Пути регионов Кубка России, который состоялся 15 мая. Игра на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арене» завершилась со счетом 2:1. В составе ростовчан забитым мячом отличился нападающий Николай Комличенко, также один гол был записан на голкипера хозяев Александра Максименко.

Суперфинал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА состоится 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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