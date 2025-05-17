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Клуб из РПЛ может подписать вратаря из Камеруна

Чемпион Африки-2017 Фабрис Ондоа может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.
Фото: IMAGO
29-летний голкипер Фабрис Ондоа, выступающий за рижский РФШ, может этим летом перебраться в Россию. По информации портала 237foot, один из клубов РПЛ проявляет интерес к камерунецe, который в скором времени станет свободным агентом.

Контракт Ондоа с латвийским клубом истекает по окончании сезона, и переговоры о продлении соглашения пока не ведутся. Также сообщается, что в услугах вратаря заинтересованы и в чемпионате Швейцарии.

В текущем сезоне он принял участие в 24 матчах. Текущая рыночная стоимость голкипера составляет 500 тысяч евро по версии Transfermarkt. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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