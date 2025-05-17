- Я вижу, что вся команда настроена только на одно — отдать все ради победы "Зенита" в чемпионате. У нас сильный состав, и каждый готов сражаться до самого конца. В этом можете не сомневаться, - сказал Энрике "РБ Спорт".
На данный момент подопечные Сергея Семака занимают вторую строчку в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 60 очков и отставая от "Краснодара" на один балл. До конца сезона осталось 2 тура. "Зениту" предстоит встретиться с "Ростовом" и "Ахматом".
Энрике: вся команда настроена только на одно — отдать все ради победы "Зенита" в чемпионате
Нападающий "Зенита" Луис Энрике рассказал о настрое команды на финальный отрезок сезона.
Фото: "Чемпионат"