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Энрике: вся команда настроена только на одно — отдать все ради победы "Зенита" в чемпионате

Нападающий "Зенита" Луис Энрике рассказал о настрое команды на финальный отрезок сезона.
Фото: "Чемпионат"
- Я вижу, что вся команда настроена только на одно — отдать все ради победы "Зенита" в чемпионате. У нас сильный состав, и каждый готов сражаться до самого конца. В этом можете не сомневаться, - сказал Энрике "РБ Спорт".

На данный момент подопечные Сергея Семака занимают вторую строчку в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 60 очков и отставая от "Краснодара" на один балл. До конца сезона осталось 2 тура. "Зениту" предстоит встретиться с "Ростовом" и "Ахматом".

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