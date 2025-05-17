- Все радовались. Для города и команды выход в суперфинал — это серьезное событие. С 2014 года "Ростов" не играл в финале. Есть шанс побороться за трофей, - сказал Сутормин "РБ Спорт".
"Ростов" выиграл у красно-белых со счетом 2:1. Голами отметились Николай Комличенко, Ливай Гарсия и мяч в свои ворота забил голкипер "Спартака" Александр Максименко.
Команда из Ростова сыграет Суперфинале Кубка России с ЦСКА 1 июня.
Сутормин: для города и команды выход в суперфинал - это серьезное событие
Игрок "Ростова" Алексей Сутормин поделился эмоциями после выхода в Суперфинал Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"