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Сутормин: для города и команды выход в суперфинал - это серьезное событие

Игрок "Ростова" Алексей Сутормин поделился эмоциями после выхода в Суперфинал Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"
- Все радовались. Для города и команды выход в суперфинал — это серьезное событие. С 2014 года "Ростов" не играл в финале. Есть шанс побороться за трофей, - сказал Сутормин "РБ Спорт".

"Ростов" выиграл у красно-белых со счетом 2:1. Голами отметились Николай Комличенко, Ливай Гарсия и мяч в свои ворота забил голкипер "Спартака" Александр Максименко.

Команда из Ростова сыграет Суперфинале Кубка России с ЦСКА 1 июня.

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