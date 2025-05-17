- Мы понимаем, что, скорее всего, "Зенит" наберет шесть очков и нам нужно в каждом матче играть на победу. Нам не привыкать играть под давлением. Все хорошо, мы уже прошли много испытаний в нынешнем сезоне, - сказал Мусаев "Матч ТВ".
На данный момент команда Мурада Мусаева занимает первое место в таблице, имея в своем активе 61 очко в 28 матчах. Отрыв от "Зенита" - 1 балл. До конца тура РПЛ осталось 2 тура. Южанам предстоит встретиться с "Оренбургом" 17 мая и московским "Динамо" 24 мая.
Мусаев: скорее всего, "Зенит" наберет шесть очков и нам нужно в каждом матче играть на победу
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что "быкам" необходимо побеждать в оставшихся матчах, чтобы стать чемпионами.
Фото: "Чемпионат"