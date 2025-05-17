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Камоцци: этот сезон показал, что в "Спартаке" много лишних людей

Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о результатах красно-белых в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
- Этот сезон показал, что в "Спартаке" много лишних людей — внутри клуба и рядом с ним. Пока эта проблема не решится, результатов не будет. Любые разговоры бессмысленны, пока не будет грамотного менеджмента, - сказа Камоцци "РБ Спорт".

Напомним, 15 мая московский "Спартак" проиграл "Ростову" в финале Пути регионов Кубка России со счетом 1:2.

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают пятую строчке в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 51 очко в 28 матчах. До конца РПЛ осталось 2 тура. Красно-белым предстоит встретиться с "Крыльями-Советов" и "Химками".

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