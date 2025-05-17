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Агент Батракова: вероятность, что Батраков продлит контракт, довольно высокая

Агента полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев поделился информацией о будущем игрока.-
Фото: "Чемпионат"
- Вероятность, что Батраков продлит контракт, довольно высокая. Думаю, буквально в течение 7–10 дней "Локомотив" сделает по этому поводу заявление, - сказал Кузьмичев "Матч ТВ".

В текущем сезоне Алексей Батраков сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал девять результативных передач. Соглашение 19?летнего россиянина с "железнодорожниками" истекает в июне 2027 года.

На данный момент "Локомотив" занимает шестую строчку РПЛ с 49 очками в 28 матчах.

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