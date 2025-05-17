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Адиев: игра против "Рубина" получилась событийная, много моментов

Исполняющий обязанности главного тренера "Химок" Магомед Адиев прокомментировал победу над "Рубином" в матче 29-го тура РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Химки"
- Игра получилась событийная, много моментов, на которые можно опереться. Ключевой момент — пятничная предыгровая тренировка, после которой я сказал штабу, что это была лучшая предыгровая тренировка в "Химках". Футболисты действительно смотрелись как команда.

В субботу, 17 мая, "Химки" в меньшинстве обыграли на своем поле казанский "Рубин" в матче 29-го тура российской Премьер-лиги. Встреча проходила на домашнем поле красно-черных "Химки Арена" и завершилась со счетом 3:2. Команда Магомеда Адиева вырвала три очка на третьей компенсированной к основному времени игры минуте.

Таким образом "Химки" набрали 29 очков и поднялись на одиннадцатую строчку в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"

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