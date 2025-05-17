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Источник: Абена по медицинским показателям пропустит матч "Спартака" с "Крыльями Советов"

По информации СМИ, центральный защитник "Спартака" Миенти Абена по медицинским показателям пропустит матч 29-го тура РПЛ с "Крыльями Советов".
Сообщается, что футболист остался в Москве и не полетел с командой на игру. Красно-белые приняли решение не задействовать Абену в матче 29-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" по медицинским показателям.

Напомним, встреча состоится завтра в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 13:30 по московскому времени.

Миенти Абена в текущем сезоне в составе столичного клуба принял участие в 12 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился и получил две жёлтые карточки.

Источник: Metaratings

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