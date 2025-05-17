Сообщается, что футболист остался в Москве и не полетел с командой на игру. Красно-белые приняли решение не задействовать Абену в матче 29-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" по медицинским показателям.
Напомним, встреча состоится завтра в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 13:30 по московскому времени.
Миенти Абена в текущем сезоне в составе столичного клуба принял участие в 12 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился и получил две жёлтые карточки.
Источник: Metaratings
Источник: Абена по медицинским показателям пропустит матч "Спартака" с "Крыльями Советов"
По информации СМИ, центральный защитник "Спартака" Миенти Абена по медицинским показателям пропустит матч 29-го тура РПЛ с "Крыльями Советов".