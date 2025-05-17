"Результатом недоволен. Как можно быть довольным, если вели 1:0 и играли против десятерых? Получили этот пенальти. Идиотский. За эти матчи нам ни одного нормального гола не забили. То идиотские руки, то теряем мячи на своей половине, то машем ногой мимо мяча, то стандарты. Наши болельщики заслуживают другого, они заслуживают команду в РПЛ. Самоотдача — 10 баллов, а что толку?", - приводит слова Шалимова "Матч ТВ".
Воронежский "Факел" 17 мая на выезде в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 сыграл против нижегородского "Пари НН". Встреча завершилась вничью 1:1.
Благодаря этому результату "Факел" набрал 17 очков, с которыми команда Игоря Шалимова на данный момент занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре воронежцы 24 мая на своём поле встретятся с самарскими "Крыльями Советов". Стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени.
Шалимов - о ничьей с "Пари НН": результатом недоволен, получили идиотский пенальти
Главный тренер "Факела" Игорь Шалимов дал комментарий после гостевого матча 29-го тура РПЛ с "Пари НН", который завершился вничью (1:1).
Фото: ФК "Факел"