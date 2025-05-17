"Это правда, Вильмаром интересуются не только южноамериканские команды, но и команды из региона Персидского залива. Однако он счастлив в Санкт-Петербурге и хочет выиграть с "Зенитом" еще больше трофеев", — приводит слова Поссо "СЭ".
Вильмар Барриос является игроком петербургского "Зенита" с 1 февраля 2019 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 10 миллионов евро.
В текущем сезоне колумбийский полузащитник в общей сложности принял участие в 34 официальных матчах, в которых не отметился результативными действиями и получил 5 жёлтых карточек.
Агент Барриоса заявил, что игроком "Зенита" интересуются клубы из Южной Америки и стран Персидского залива
Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса, отреагировал на информацию об интересе к его клиенту со стороны клубов из Южной Америки.
Фото: ФК "Зенит"