— Симуляция, затягивание времени. Насколько это достойно чемпионства?
— Этого не было, вам показалось… Каждая команда, которая ведёт в счёте, не торопится на последних секундах вводить аут или разыгрывать угловой. В чём затяжка времени, в том, что мы коротко разыгрывали угловые? Где мы нарушили правила, о чём вы говорите? Мы сегодня были лучше "Оренбурга", выиграли по делу. Не согласен ни с одним вашим замечанием.
"Оренбург" и "Краснодар" 17 мая проводили матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой "быков" со счётом 2:1. В их составе отличились Кордоба и Оласа, а у хозяев единственный гол забил Мансилья.
Благодаря этому результату "Краснодар" набрал 64 очка, с которыми команда Мурада Мусаева продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России. У "Оренбурга" в активе осталось 19 очков, которые позволяют занимать предпоследнее, пятнадцатое место.
Источник: "Чемпионат"
Мусаев ответил на критику за симуляцию и затягивание времени "Краснодаром" в матче с "Оренбургом"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев ответил на вопрос после матча 29-го тура РПЛ сезона-2024/25 с "Оренбургом" (2:1).
Фото: ФК "Краснодар"