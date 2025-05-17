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Мусаев ответил на критику за симуляцию и затягивание времени "Краснодаром" в матче с "Оренбургом"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев ответил на вопрос после матча 29-го тура РПЛ сезона-2024/25 с "Оренбургом" (2:1).
Фото: ФК "Краснодар"
— Симуляция, затягивание времени. Насколько это достойно чемпионства?

— Этого не было, вам показалось… Каждая команда, которая ведёт в счёте, не торопится на последних секундах вводить аут или разыгрывать угловой. В чём затяжка времени, в том, что мы коротко разыгрывали угловые? Где мы нарушили правила, о чём вы говорите? Мы сегодня были лучше "Оренбурга", выиграли по делу. Не согласен ни с одним вашим замечанием.

"Оренбург" и "Краснодар" 17 мая проводили матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой "быков" со счётом 2:1. В их составе отличились Кордоба и Оласа, а у хозяев единственный гол забил Мансилья.

Благодаря этому результату "Краснодар" набрал 64 очка, с которыми команда Мурада Мусаева продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России. У "Оренбурга" в активе осталось 19 очков, которые позволяют занимать предпоследнее, пятнадцатое место.

Источник: "Чемпионат"

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