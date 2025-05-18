Сообщается, что указанный проект уже направлен в правительство, где и примут решение относительно времени его принятия, а также сезона, с которого это правило будет действовать.
Напомним, в 2025 году матч Суперкубка, в котором встречаются действующие чемпион России (сейчас на золото претендуют "Краснодар" и "Зенит") и обладатель Кубка России (в Суперфинале сойдутся "Ростов" и ЦСКА), должен пройти 12 июля.
С 2022 года Fan ID обязателен для посещения матчей Российской Премьер-Лиги, а также финала Кубка России.
Источник: ТАСС
На матчах Суперкубка в этом году могут ввести Fan ID
Министерство спорта РФ подготовило проект распоряжения правительства РФ, который подразумевает, что для посещения Суперкубка России потребуется карта болельщика (Fan ID).
Фото: РФС