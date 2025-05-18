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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
13:30
СпартакНе начат
Ахмат
14:00
Динамо МхНе начат
Динамо
16:30
АкронНе начат
Ростов
19:00
ЗенитНе начат

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МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
15:00
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Тюмень
16:00
УралНе начат
Шинник
17:00
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Эвертон
14:00
СаутгемптонНе начат
Вест Хэм
16:15
Ноттингем ФорестНе начат
Брентфорд
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ФулхэмНе начат
Лестер
17:00
ИпсвичНе начат
Арсенал
18:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Валенсия
20:00
АтлетикНе начат
Атлетико
20:00
БетисНе начат
Барселона
20:00
ВильярреалНе начат
Осасуна
20:00
ЭспаньолНе начат
Лас-Пальмас
20:00
ЛеганесНе начат
Севилья
20:00
Реал МадридНе начат
Вальядолид
20:00
АлавесНе начат
Реал Сосьедад
20:00
ЖиронаНе начат
Мальорка
20:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

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Парма
21:45
НаполиНе начат
Рома
21:45
МиланНе начат
Кальяри
21:45
ВенецияНе начат
Фиорентина
21:45
БолоньяНе начат
Верона
21:45
КомоНе начат
Интер
21:45
ЛациоНе начат
Ювентус
21:45
УдинезеНе начат
Монца
21:45
ЭмполиНе начат
Лечче
21:45
ТориноНе начат

На матчах Суперкубка в этом году могут ввести Fan ID

Министерство спорта РФ подготовило проект распоряжения правительства РФ, который подразумевает, что для посещения Суперкубка России потребуется карта болельщика (Fan ID).
Фото: РФС
Сообщается, что указанный проект уже направлен в правительство, где и примут решение относительно времени его принятия, а также сезона, с которого это правило будет действовать.

Напомним, в 2025 году матч Суперкубка, в котором встречаются действующие чемпион России (сейчас на золото претендуют "Краснодар" и "Зенит") и обладатель Кубка России (в Суперфинале сойдутся "Ростов" и ЦСКА), должен пройти 12 июля.

С 2022 года Fan ID обязателен для посещения матчей Российской Премьер-Лиги, а также финала Кубка России.

Источник: ТАСС

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