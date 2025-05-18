"Слишком рано говорить о чемпионском характере "Краснодара". Да, очки в матчах с аутсайдерами набрали, но впереди последний тур и "Динамо" — там потеря очков очень вероятна. Вот там уже и будет настоящая проверка для команды Мусаева. В чемпионской гонке еще ничего не решено. "Зенит" обыграет "Ростов" даже в гостях. После "Спартака" ростовчане будут уставшие", — приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
"Краснодар" в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с "Оренбургом" одержал победу со счётом 2:1. Благодаря этой победе "быки" набрали 64 очка и продолжили занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая "Зенит" на 4 очка, но у петербургского клуба имеется одна игра в запасе.
В последнем туре команда Мурада Мусаева 24 мая на своем поле сыграет против столичного "Динамо". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Канчельскис: матч с "Динамо" станет настоящей проверкой для "Краснодара"
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о чемпионских перспективах "Краснодара" в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Краснодар"