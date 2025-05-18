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Джикия: я хочу играть за сборную России, несмотря на то, что мне 31 год

Защитник подмосковных "Химок" Георгий Джикия заявил о желании играть за сборную России.
Фото: РФС
"Не хочется заострять внимание на том, рассчитывают я или надеюсь. Но то, что я хочу играть за сборную — факт. Несмотря на то, что мне 31 год", - цитирует Джикию "СЭ".

В текущем сезоне Георгий Джикия провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 18 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего защитника в 2,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом истекает по окончании этого сезона.

На счету Георгия Джикии 44 матча в составе национальной команды России и 2 забитых гола.

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