Деменко высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ "Краснодар" - "Динамо"

"Давайте не будем загадывать, но последняя игра у "Краснодара" будет с "Динамо", а мы прекрасно помним, как бело-голубые упустили чемпионство, проиграв в последнем туре "Краснодару". Теперь все может перевернуться в обратную сторону", - цитирует Деменко "Матч ТВ".
После 29-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 64-мя набранными очками и опережает петербургский "Зенит" на 4 балла, но у сине-бело-голубых есть игра в запасе.
В 30-м туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" примет на своем поле московское "Динамо". Напомним, что по итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" в шестой раз кряду стал чемпионом страны, "Краснодар" завоевал серебряные медали, "Динамо" - бронзовые.