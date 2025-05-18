- Конечно, сейчас все зависит от нас, мы к этому шли долгие годы, этот момент настал, мы наслаждаемся этим моментом. Я считаю, что мы заслуженно находимся на своем месте, все в наших руках, - сказал Агкацев ТАСС.
На данный момент команда Мурада Мусаева занимает первую строчку в чемпионате с 64 очками. Отрыв от "Зенита" составляет 4 балла, однако у сине-бело-голубых в запасе игра с "Ростовом". В заключительном туре "быки" дома сыграют с московским "Динамо", а петербуржцы на своем стадионе примут "Ахмат".
Агкацев - о чемпионской гонке: мы наслаждаемся этим моментом
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев поделился эмоциями от чемпионской гонки РПЛ.
Фото: "Чемпионат"