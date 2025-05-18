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МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Динамо
16:30
АкронНе начат
Ростов
19:00
ЗенитНе начат

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Уфа
1 - 2 1 2
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Тюмень
0 - 0 0 0
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Эвертон
2 - 0 2 0
СаутгемптонЗавершен
Вест Хэм
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест1 тайм
Брентфорд
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ФулхэмНе начат
Лестер
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ИпсвичНе начат
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Сельта
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Атлетико
20:00
БетисНе начат
Валенсия
20:00
АтлетикНе начат
Барселона
20:00
ВильярреалНе начат
Осасуна
20:00
ЭспаньолНе начат
Лас-Пальмас
20:00
ЛеганесНе начат
Севилья
20:00
Реал МадридНе начат
Вальядолид
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АлавесНе начат
Реал Сосьедад
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ЖиронаНе начат
Мальорка
20:00
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Парма
21:45
НаполиНе начат
Рома
21:45
МиланНе начат
Кальяри
21:45
ВенецияНе начат
Фиорентина
21:45
БолоньяНе начат
Верона
21:45
КомоНе начат
Интер
21:45
ЛациоНе начат
Ювентус
21:45
УдинезеНе начат
Лечче
21:45
ТориноНе начат
Монца
21:45
ЭмполиНе начат

Агкацев - о чемпионской гонке: мы наслаждаемся этим моментом

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев поделился эмоциями от чемпионской гонки РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Конечно, сейчас все зависит от нас, мы к этому шли долгие годы, этот момент настал, мы наслаждаемся этим моментом. Я считаю, что мы заслуженно находимся на своем месте, все в наших руках, - сказал Агкацев ТАСС.

На данный момент команда Мурада Мусаева занимает первую строчку в чемпионате с 64 очками. Отрыв от "Зенита" составляет 4 балла, однако у сине-бело-голубых в запасе игра с "Ростовом". В заключительном туре "быки" дома сыграют с московским "Динамо", а петербуржцы на своем стадионе примут "Ахмат".

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