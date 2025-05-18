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Ролан Гусев - о победе над "Акроном": ребята молодцы, проявили характер

И.о. главного тренера "Динамо" Ролан Гусев прокомментировал итог матча 29-го тура РПЛ с "Акроном" (2:1).
Фото: ФК "Динамо"
- В матче с "Акроном" нужно было использовать свои моменты, которых было предостаточно. Конечно, когда ты этого не делаешь, соперник, возможно, тебя накажет. Так и получилось. Но ребята молодцы, проявили характер, забили решающий гол и победили.

Матч 29-го тура чемпионата России между столичным "Динамо" и тольяттинским "Акроном" состоялся сегодня, 18 мая. Игра проходила в Москве на стадионе "ВТБ Арена" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Три очка команде Ролана Гусева принес нападающий Эль-Мехди Маухуб, отличившийся на первой добавленной к основному времени игры минуте.

Отметим, эта победа стала для бело-голубых третьей в трех матчах под руководством Гусева. Ранее динамовцы обыграли "Крылья Советов" (3:1) и "Спартак" (2:0).

Источник: "Матч ТВ"

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