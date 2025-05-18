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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
АкронЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
Зенит2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Тюмень
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Шинник
0 - 4 0 4
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
2 - 0 2 0
СаутгемптонЗавершен
Вест Хэм
1 - 2 1 2
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
2 - 3 2 3
ФулхэмЗавершен
Лестер
2 - 0 2 0
ИпсвичЗавершен
Арсенал
1 - 0 1 0
НьюкаслЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 1 1 1
Райо Вальекано1 тайм
Атлетико
1 - 0 1 0
Бетис1 тайм
Валенсия
0 - 0 0 0
Атлетик1 тайм
Барселона
0 - 1 0 1
Вильярреал1 тайм
Осасуна
1 - 0 1 0
Эспаньол1 тайм
Лас-Пальмас
0 - 1 0 1
Леганес1 тайм
Вальядолид
0 - 1 0 1
Алавес1 тайм
Севилья
0 - 0 0 0
Реал Мадрид1 тайм
Реал Сосьедад
2 - 1 2 1
Жирона1 тайм
Мальорка
0 - 0 0 0
Хетафе1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
21:45
НаполиНе начат
Рома
21:45
МиланНе начат
Кальяри
21:45
ВенецияНе начат
Фиорентина
21:45
БолоньяНе начат
Верона
21:45
КомоНе начат
Интер
21:45
ЛациоНе начат
Ювентус
21:45
УдинезеНе начат
Лечче
21:45
ТориноНе начат
Монца
21:45
ЭмполиНе начат

Тюкавин: "Динамо" важно победить "Краснодар"

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин заявил, что бело-голубым важно выиграть у "Краснодара" в последнем туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Мск
"Для нас важно победить. Понятно, что это не просто матч. Мы хотим победить. Можно сказать, что для нас это матч сезона", - сказал Тюкавин "Чемпионату".

В прошлом сезоне "Краснодар" обыграл "Динамо" в последнем туре чемпионата и не позволил московской команде стать чемпионом. В этом году, если краснодарцы победят у бело-голубых, то станут обладателями золотых медалей Премьер-Лиги.

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