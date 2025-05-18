"Для нас важно победить. Понятно, что это не просто матч. Мы хотим победить. Можно сказать, что для нас это матч сезона", - сказал Тюкавин "Чемпионату".
В прошлом сезоне "Краснодар" обыграл "Динамо" в последнем туре чемпионата и не позволил московской команде стать чемпионом. В этом году, если краснодарцы победят у бело-голубых, то станут обладателями золотых медалей Премьер-Лиги.
Тюкавин: "Динамо" важно победить "Краснодар"
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин заявил, что бело-голубым важно выиграть у "Краснодара" в последнем туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Мск