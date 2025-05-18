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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
АкронЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Тюмень
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Шинник
0 - 4 0 4
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
2 - 0 2 0
СаутгемптонЗавершен
Вест Хэм
1 - 2 1 2
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
2 - 3 2 3
ФулхэмЗавершен
Лестер
2 - 0 2 0
ИпсвичЗавершен
Арсенал
1 - 0 1 0
НьюкаслЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 2 1 2
Райо ВальеканоЗавершен
Атлетико
4 - 1 4 1
БетисЗавершен
Валенсия
0 - 1 0 1
АтлетикЗавершен
Барселона
2 - 3 2 3
ВильярреалЗавершен
Осасуна
2 - 0 2 0
ЭспаньолЗавершен
Лас-Пальмас
0 - 1 0 1
ЛеганесЗавершен
Вальядолид
0 - 1 0 1
АлавесЗавершен
Севилья
0 - 2 0 2
Реал МадридЗавершен
Реал Сосьедад
3 - 2 3 2
ЖиронаЗавершен
Мальорка
1 - 2 1 2
ХетафеЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм
Рома
1 - 0 1 0
Милан1 тайм
Кальяри
1 - 0 1 0
Венеция1 тайм
Фиорентина
1 - 0 1 0
Болонья1 тайм
Верона
0 - 1 0 1
Комо1 тайм
Интер
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Ювентус
0 - 0 0 0
Удинезе1 тайм
Лечче
0 - 0 0 0
Торино1 тайм
Монца
1 - 0 1 0
Эмполи1 тайм

Дзюба заявил о желании попробовать свои силы в боях ММА

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказался о желании попробовать свои силы в смешанных единоборствах.
Фото: ФК "Акрон"
"Мне уже часто звонили, в том числе и с поп-ММА. Сейчас я пока сфокусирован на футболе. Ещё годик я как минимум поиграю. А так, я бы с удовольствием", - сказал Дзюба Sport24.

Контракт Дзюбы с "Акроном" рассчитан до конца нынешнего сезона. В текущем чемпионате Российской Премьер-Лиги нападающий забил девять голов и отдал семь голевых передач в 21 игре.

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