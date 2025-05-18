"Мне уже часто звонили, в том числе и с поп-ММА. Сейчас я пока сфокусирован на футболе. Ещё годик я как минимум поиграю. А так, я бы с удовольствием", - сказал Дзюба Sport24.
Контракт Дзюбы с "Акроном" рассчитан до конца нынешнего сезона. В текущем чемпионате Российской Премьер-Лиги нападающий забил девять голов и отдал семь голевых передач в 21 игре.
Дзюба заявил о желании попробовать свои силы в боях ММА
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказался о желании попробовать свои силы в смешанных единоборствах.
Фото: ФК "Акрон"