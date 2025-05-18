Канчельскис: в любом случае "Зенит" станет чемпионом

"Я думаю, что в любом случае "Зенит" станет чемпионом. "Краснодару" нужна победа, но если они сыграют вничью, то проиграют чемпионат. Я в начале сезона говорил, что "Зенит" будет чемпионом. Ничего сверхъестественного не скажу. "Краснодар" будет вторым", - сказал Канчельскис "Матч ТВ".
За тур до завершения чемпионата "Краснодар" опережает "Зенит" на один балл. В заключительном матче турнира краснодарцы сыграют дома против московского "Динамо", петербуржцы на своем стадионе примут грозненский "Ахмат". Питерцы выступают в нынешнем сезоне в ранге действующих чемпионов.