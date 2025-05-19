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Источник: Осипенко попал в сферу интересов московского "Динамо"

По информации СМИ, центральный защитник "Ростова" Максим Осипенко попал в сферу интересов московского "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
Сообщается, что до отправки официального предложения дело ещё не дошло, но в случае назначения главным тренером бело-голубых Валерия Карпина шансы на переход футболиста могут увеличиться.

Максим Осипенко выступает за "Ростов" с января 2020 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 г.

В текущем сезоне защитник принял участие в 37 официальных матчах, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 5 млн евро. Ранее СМИ сообщали об интересе к Осипенко со стороны "Краснодара".

Источник: Metaratings

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