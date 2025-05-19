— Кто фаворит в борьбе за чемпионство перед последним туром?
— Сложнее соперник, вне всякий сомнений, у "Краснодара" — это "Динамо". У "Зенита" соперник легче. При этом никакого предчувствия нет, кто станет чемпионом. Есть только желание побыстрее посмотреть эти матчи.
После 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Краснодар" имеет в своем активе 64 очка, с которыми команда Мурада Мусаева располагается на первом месте в турнирной таблице. "Зенит", в свою очередь, за 29 матчей набрал 63 очка, которые позволяют сейчас занимать второе место.
В заключительном туре, который состоится 24 мая, "Краснодар" дома сыграет против московского "Динамо", а "Зенит" на своём поле встретится с грозненским "Ахматом".
Источник: "Матч ТВ"
Сёмин высказался о борьбе "Краснодара" и "Зенита" за чемпионство в РПЛ
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался о борьбе за чемпионство в сезоне-2024/25 Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"