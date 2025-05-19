— Какие планы на летнее трансферное окно? Ходит информация, что Дуарте и Хлусевич могут покинуть клуб. Вы ищете им замену?
— Работа по подготовке к летней трансферной кампании началась ещё в марте. Спортивный блок внимательно анализирует информацию по большому числу футболистов, которые могли бы потенциально нас усилить. Комментировать слухи из СМИ будет некорректно с нашей стороны. Мы расскажем о любых изменениях в составе в тот момент, когда реальные соглашения будут достигнуты.
Алексис Дуарте является игроком "Спартака" с января 2023 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 г. В текущем сезоне центральный защитник в составе красно-белых принял участие в 18 матчах, отдал 1 голевую передачу, получил 4 желтые карточки (одна из которых стала второй в матче). Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 3 млн евро.
Даниил Хлусевич является игроком "Спартака" с января 2022 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 г. В текущем сезоне фланговый защитник в составе красно-белых принял участие в 17 матчах, получил 5 желтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 4 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
В "Спартаке" ответили на вопрос о возможном уходе Дуарте и Хлусевича
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев ответил на вопрос о возможном уходе из московского клуба защитников Алексиса Дуарте и Даниила Хлусевича.
Фото: ФК "Спартак"