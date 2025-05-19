Туфрин: у "Зенита" вымученная и натужная победа над "Ростовом", с осадком

"У "Зенита" вымученная и натужная победа над "Ростовом". Если честно, победа с осадком. Питерцы в первом тайме должны были делать результат, но так плохо сыграли после перерыва, что навевает мысли, что со многими нужно расставаться", - приводит слова Туфрина "Чемпионат".
"Ростов" и "Зенит" встретились друг с другом 18 мая в Ростове-на-Дону в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч завершился победой петербургского клуба со счётом 1:0. Единственный гол в составе сине-бело-голубых на 30 минуте забил нападающий Александр Соболев.
Благодаря этой победе "Зенит" набрал 63 очка и продолжил занимать второе место в турнирной таблице чемпионата России.