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Джикия: я остался верен своим принципам и тому, что такое "Спартак"

Защитник "Химок" Георгий Джикия рассказал о своем отношении к московскому "Спартаку".
Фото: ФК "Химки"
"Что касается моих убеждений и принципов после ухода из "Спартака", они таковыми и остались. И понятно, что не будем сейчас ворошить то, что было в трансферное окно. Я остался верен себе, своим принципам и тому, как изначально во мне зародили, что такое "Спартак", - цитирует Джикию "РБ Спорт".

Георгий Джикия выступал за московский "Спартак" с 2017 по 2024 год - всего центральный защитник провел за красно-белых во всех турнирах 215 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 11 результативных передач. Джикия является чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны в составе "Спартака".

В летнее трансферное окно 2024 года Джикия перешел в подмосковные "Химки" на правах свободного агента и заключил контракт до конца этого сезона. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" примет на своем поле подмосковный клуб.

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