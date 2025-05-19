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Гленн Бейл: есть шанс, что я останусь в "Крыльях"

Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл высказался о своем будущем в самарском клубе.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Сейчас самое важное, что нам нужно минимум одно очко в Воронеже. Если я играл последнюю игру или нет — это не имеет значения сейчас. После сезона будет ясность о моём будущем. Есть шанс, что я останусь в "Крыльях", - цитирует Бейла "Чемпионат".

Гленн Бейл выступает за самарские "Крылья Советов" с лета 2021 года. Всего защитник провел за самарцев во всех турнирах 108 матчей и отметился 7-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего голландца в 1,8 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до конца этого сезона.

После 29-ти сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает 10-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 30-ю набранными очками.

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