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В ЦСКА объяснили, почему не играет новичок Вильягра

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему не играет Родриго Вильягра.
Фото: ПФК ЦСКА
"Физическая неготовность футболиста. Все-таки позиция не предполагает выхода на 5-10 минут, как это бывает у нападающих. Нужно набраться терпения", - цитирует Бабаева Sport24.

Родриго Вильягра перешел в ЦСКА из аргентинского "Ривер Плейта" в зимнее трансферное окно за 3,7 миллионов евро и заключил контракт до конца 2028 года. Полузащитник ни разу не вышел на поле в составе "армейцев" в официальных играх. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего аргентинца в 5,5 миллионов евро.

Сегодня, 19-го мая, ЦСКА сыграет на выезде с московским "Локомотивом" в 29-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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