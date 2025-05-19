"Физическая неготовность футболиста. Все-таки позиция не предполагает выхода на 5-10 минут, как это бывает у нападающих. Нужно набраться терпения", - цитирует Бабаева Sport24.
Родриго Вильягра перешел в ЦСКА из аргентинского "Ривер Плейта" в зимнее трансферное окно за 3,7 миллионов евро и заключил контракт до конца 2028 года. Полузащитник ни разу не вышел на поле в составе "армейцев" в официальных играх. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего аргентинца в 5,5 миллионов евро.
Сегодня, 19-го мая, ЦСКА сыграет на выезде с московским "Локомотивом" в 29-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
В ЦСКА объяснили, почему не играет новичок Вильягра
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему не играет Родриго Вильягра.
Фото: ПФК ЦСКА