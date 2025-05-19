"Рассмотрим неподобающее поведение команды "Спартак" — три удаления в составе одной команды. В частности, рассмотрим удаление футболиста красно?белых Наиля Умярова за серьезное нарушение правил игры. Умяров приглашен на заседание", - цитирует Григорьянца "Матч ТВ".
Напомним, что московский "Спартак" на своем поле уступил "Ростову" в финале Пути регионов Кубка России со счетом 1:2, главный тренер красно-белых Деян Станкович получил красную карточку в компенсированное время, также с поля был удален Наиль Умяров и Манфред Угальде.
После 29-ти сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 54-мя набранными очками. В заключительном туре чемпионата России команда Деяна Станковича примет на своем поле подмосковные "Химки".
КДК РФС рассмотрит удаление полузащитника "Спартака" Наиля Умярова в матче с "Ростовом"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что на ближайшем заседании будет рассмотрено удаление полузащитника "Спартака" Наиля Умярова в матче Кубка России с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"