«Сделка с «Краснодаром»? Она закрыта, контракт на 2 года», – заявил Корначини «РБ Спорт».
Жубал является капитаном французского «Осера», за который выступает с 2020 года. Его действующий контракт с клубом истекает летом 2025 года.
Жубал защищает цвета «Осера» с 2020 года. В этом сезоне игрок провел за французскую команду 30 матчей в Лиге 1 и записал на свой счет шесть забитых голов. Нынешнее соглашение защитника истекает в июне этого года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 31-летнего защитника в 2 миллиона евро.
Бразильский защитник Жубал Жуниор станет игроком "Краснодара"
Футбольный агент Леонардо Корначини сообщил, что его подопечный Жубал Жуниор подписал контракт с «Краснодаром».
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