Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нефтехимик
18:00
ЧерноморецНе начат
КАМАЗ
18:00
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
22:00
ЛиверпульНе начат

Бразильский защитник Жубал Жуниор станет игроком "Краснодара"

Футбольный агент Леонардо Корначини сообщил, что его подопечный Жубал Жуниор подписал контракт с «Краснодаром».
Фото: IMAGO
«Сделка с «Краснодаром»? Она закрыта, контракт на 2 года», – заявил Корначини «РБ Спорт».

Жубал является капитаном французского «Осера», за который выступает с 2020 года. Его действующий контракт с клубом истекает летом 2025 года.

Жубал защищает цвета «Осера» с 2020 года. В этом сезоне игрок провел за французскую команду 30 матчей в Лиге 1 и записал на свой счет шесть забитых голов. Нынешнее соглашение защитника истекает в июне этого года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 31-летнего защитника в 2 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится