В ФИФА была готовность обсудить вопрос о возвращении сборных и клубов России к участию в международных турнирах. Переговоры планировались в закрытом формате — без публичных заявлений и с участием представителей нескольких влиятельных делегаций.
Однако, по информации источника Sport24, планы изменились после телефонного разговора президента ФИФА Джанни Инфантино с главой Украины Владимиром Зеленским.
«После этого звонка было понятно, что ФИФА не хочет форсировать события. Обсуждение отложили — чтобы не создавать напряженности», — заявил источник Sport24.
Напомним, что в 2022 году сборную России отстранили от участия в международных соревнованиях. С этого момента наша команда провела 18 товарищеских матчей, одержав победу в 11 из них, 6 раз закончив матч вничью и 1 раз потерпев поражение. Последними играми были со сборными Гренады и Замбии. В обоих матчах Россия одержала победу со счетом 5:0.
Sport24: обсуждение возвращения России в международный футбол отложили после разговора Инфантино с Зеленским
ФИФА отложила переговоры о возможном возвращении российских команд на международную арену после беседы главы организации с президентом Украины.
Фото: Global look press