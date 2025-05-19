- ЦСКА играет нестандартно на фоне других команд РПЛ. Это одна из команд, которые играют через центр. Большинство клубов в нашей лиге в основном играет либо через длинные передачи, либо через фланги. ЦСКА в процентном соотношении играет через центр больше остальных, поэтому их игра смотрится ярче и интереснее. ...Идея Николича - заполнить центр футболистами и действовать через него. Это не значит, что ЦСКА не играет через фланги. Просто он играет через центр больше других команд РПЛ, - передаёт слова Шаронова Metaratings.ru.
ЦСКА в 28 матчах Российской премьер-лиги набрал 55 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице национального чемпионата, отставая от находящегося на третьей строчке московского "Динамо" на одно очко при игре в запасе.
Зимой 2025 года сербский главный тренер ЦСКА Марко Николич наигрывал со своей командой тактическую схему с ромбом в полузащите. Специалист возглавляет красно-синих с июня 2024 года.
Шаронов: ЦСКА играет нестандартно на фоне других команд РПЛ
Экс-главный тренер "Рубина" Роман Шаронов объяснил, чем игра ЦСКА отличается от игры других клубов РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА