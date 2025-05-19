– Вызов того или иного футболиста зависит от целого ряда факторов, например, от выступлений его конкурентов за место в составе сборной. И мы смотрим не на результаты той или иной команды, а на игру конкретного игрока на конкретной позиции, в том числе в контексте наших требований в сборной. Если бы это было не так, игроки из клубов нижней части РПЛ имели бы куда меньше шансов на попадание в состав. Что касается Наиля Умярова, то несмотря на спад в результатах его клуба, нам понравилось то, как он себя проявлял в играх финального отрезка чемпионата. Но опять же, сейчас речь о расширенном составе, решение по окончательному составу на матчи с Беларусью и Нигерией еще предстоит принять, — заявил Карпин.
Для Умярова это, возможно, будет первый вызов в основную национальную команду на протяжении его карьеры. Ранее он выступал только за молодежную сборную России U-21, проведя 19 матчей, в которых забил 1 гол.
Наиль Умяров выступает за «Спартак» с января 2019 года, перейдя из «Чертаново» за 300 тысяч евро. С тех пор он провёл 163 матча, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.
По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего полузащитника составляет 4 миллиона евро.
После 29 туров Российской Премьер-Лиги по футболу «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 54 очка.
Источник: официальный сайт РФС
Карпин — об Умярове: несмотря на спад "Спартака“, нам понравилась игра Наиля
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил включение Наиля Умярова в расширенный список на июньские товарищеские матчи.
Фото: ФК "Спартак"