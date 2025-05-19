Названы страны, выступающие против возвращения России в международный футбол

На прошедшем 15 мая в Асунсьоне (Парагвай) Конгрессе ФИФА вопрос о возвращении сборных и клубов из России к участию в международных соревнованиях официально не поднимался. Вместо этого кратко обсуждалась тема израильских команд, но и она быстро была снята с повестки.





Фото: РФС





Однако немало стран придерживаются жёсткой позиции против. Среди них — Великобритания (включая Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию), а также Дания, Польша, Украина, страны Балтии и Япония.



«Эти федерации считают, что возвращение России сейчас будет поспешным и неправильным. Они будут продвигать эту позицию до конца», — заявил один из источников



Напомним, что в 2022 году сборную России отстранили от участия в международных соревнованиях. С этого момента наша команда провела 18 товарищеских матчей, одержав победу в 11 из них, 6 раз закончив матч вничью и 1 раз потерпев поражение. Последними играми были со сборными Гренады и Замбии. В обоих матчах Россия одержала победу со счетом 5:0. В неформальных обсуждениях за пределами заседания мнения остаются полярными. По данным источников, южноамериканские федерации продолжают активно продвигать идею о возвращении России в футбольную семью.Однако немало стран придерживаются жёсткой позиции против. Среди них — Великобритания (включая Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию), а также Дания, Польша, Украина, страны Балтии и Япония.«Эти федерации считают, что возвращение России сейчас будет поспешным и неправильным. Они будут продвигать эту позицию до конца», — заявил один из источников Sport24 Напомним, что в 2022 году сборную России отстранили от участия в международных соревнованиях. С этого момента наша команда провела 18 товарищеских матчей, одержав победу в 11 из них, 6 раз закончив матч вничью и 1 раз потерпев поражение. Последними играми были со сборными Гренады и Замбии. В обоих матчах Россия одержала победу со счетом 5:0.