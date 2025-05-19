«То, что судьи помогают «Краснодару» в этом сезоне, об этом говорят все — и болельщики, и специалисты. Да вот хоть возьмите момент из матча «Оренбург» — «Краснодар», когда мяч попал в руку защитнику гостей после прострела. В других матчах судья поставил бы на точку, в этом так не поступил. Хотя работал в поле петербургский арбитр Казарцев. И есть же официальная статистика, что в этом сезоне «Зенит» больше других клубов страдает от судейских решений. Футбольная общественность не хочет видеть клуб из Петербурга чемпионом — это тоже известно», — заявил Туфрин «РБ Спорт».
«Краснодар» является лидером чемпионской гонки Российской Премьер-Лиги, набрав 64 очка в 29 матчах, у ближайшего преследователя «быков» «Зенита» 63 очка при преимуществе в личных встречах (0:2, 4:1). В заключительном туре сине-бело-голубые сыграют на своём поле с находящимся в зоне стыковых матчей грозненским «Ахматом», «Краснодар» примет на домашнем стадионе московское «Динамо», которое с 56 очками находится на третьем месте, опережая на 1 очко имеющий игру в запасе ЦСКА.
Туфрин: судьи помогают "Краснодару" в этом сезоне, а "Зенит" больше других клубов страдает от судейских решений
Экс-президент «Зенита» Леонид Туфрин выразил мнение, что судейские решения в нынешнем сезоне часто принимаются в пользу «Краснодара», в то время как к петербургскому клубу относятся предвзято
Фото: ФК "Краснодар"