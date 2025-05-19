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Канчельскис: понять реальный уровень футболистов РПЛ без еврокубков - невозможно

Российский тренер Андрей Канчельскис объяснил, почему считает невозможным оценить реальный уровень российского футбола в период санкций.
Фото: ФК "Динамо" Бр
"Пока клубы РПЛ не играют в еврокубках, мы не понимаем реальный уровень нашего чемпионата и российских футболистов. Это негативный фактор, но мы точно когда-нибудь вернемся на международную арену, и тогда оценим свой уровень", - сказал Канчельскис Metaratings.

Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных соревнований с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины. Команды Российской Премьер-Лиги не участвуют в еврокубках третий сезон подряд.

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