Точный удар форварда вывел "железнодорожников" вперед в матче с ЦСКА на 10-й минуте встречи после точной подачи Сергея Пиняева.
Воробьев выступает за московский клуб с лета прошлого года. В 29 играх чемпионата нападающий забил десять голов и отдал четыре ассиста. Ранее футболист два сезона подряд в составе "Оренбурга" забивал по восемь мяч за один розыгрыш РПЛ.
Форвард "Локомотива" Воробьев забил свой десятый гол в сезоне в РПЛ
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев забил десятый гол в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"