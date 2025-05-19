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Орлов высказался о возможной отставке Семака из "Зенита"

Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о возможной отставке Сергея Семака с поста главного тренера "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Нужно ли его увольнять, если он не станет чемпионом? Давайте дождёмся последнего тура. Ну с ним же вообще-то продлили контракт. Придётся неустойку платить. Считаю, надо слушать самого тренера", - сказал Орлов "Спорт-Экспрессу".

Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. С тех пор петербургский клуб шесть раз подряд становился чемпионом Российской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в чемпионате за один тур до конца турнира.

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