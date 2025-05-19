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Пономарев: в первом тайме матча с "Локомотивом" ЦСКА выглядел потерянным и пропустил голы из-за невнимательности

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче с "Локомотивом" в 29-м туре РПЛ (2:2).
Фото: ПФК ЦСКА
- Что-то очень долго армейцы в этом матче раскачивались. Первый тайм вообще никакой был. Потерянные они какие-то были, концентрации никакой, все медленно делали и получили голы. Получили их из-за невнимательности, проспали голы. Ну а в перерыве, видимо, Николич устроил взбучку и стали уже играть совсем по-другому. Ещё бы поднажали немного и выиграли бы.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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