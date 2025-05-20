- Тренируется постоянно с реабилитологами по 5–7 часов в день. Скоро с мячом начнет работать. Все идет планово, никто никуда не торопится. Врачи "Динамо" постоянно на связи с доктором, который делал операцию, все под контролем.
Напомним, форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин получил серьезную травму в первом матче весенней части РПЛ против "Ростова" (1:1). У игрока было диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена и проведена операция.
В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провел в составе бело-голубых 22 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил восемь голов и отдал три ассиста на партнеров.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: Тюкавин тренируется с реабилитологами по 5-7 часов в день. Скоро с мячом начнет работать
Агент Алексей Сафонов рассказал о процессе восстановления своего клиента, нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, после травмы.
Фото: ФК "Динамо"