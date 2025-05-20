"В этом сезоне ожидали большего, чем шестое место в чемпионате. Мы потеряли очки там, где не должны были терять. Были матчи, где обыгрывали "Зенит", но пропустили на 90-й минуте, и сейчас вели со счётом 2:0, но в итоге 2:2. Были игры, где надо было дожимать до победы", - цитирует Ненахов "Чемпионат".
Вчера, 19-го мая, московский "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с ЦСКА в 29-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:2. После 29-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками. "Железнодорожники" потеряли математические шансы на попадание в топ-5 РПЛ по итогам сезона.
В заключительном туре "Локомотив" сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном".
Ненахов: в этом сезоне ожидали большего, чем шестое место в чемпионате
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов высказался о текущем турнирном положении команды.
Фото: ФК "Локомотив"