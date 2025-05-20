"По логике всех футбольных вещей и тому, как устроен процесс, логичнее будет, если чемпионат выиграет "Зенит". Но мы видим, что у "Краснодара" всё в их руках, одно очко преимущество. Выигрывай матч — и всё. Но тут момент, что "Динамо" достаточно неплохо проявляет себя в последних матчах, больше забивает, чем пропускает. Поэтому матч будет сложным", - цитирует Корнеева "Чемпионат".
После 29-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 64-мя набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 63-мя баллами в своем активе.
"Краснодар" примет на своем поле московское "Динамо" в заключительном туре Российской Премьер-Лиги, петербургский "Зенит" сыграет на домашнем стадионе с грозненским "Ахматом". Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Сергея Семака в шестой раз кряду стала чемпионом России, "быки" завоевали серебряные медали, а бело-голубые - бронзовые.
Корнеев: будет логичнее, если чемпионом в этом сезоне станет "Зенит"
Футбольный функционер Игорь Корнеев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"