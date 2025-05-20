"Обсуждался ли вопрос о продолжении сотрудничества с Шуниным после завершения карьеры? Обсуждался. Мы по прежнему открыты с нашим предложением. Антону пока оно неинтересно, тем более что он только сейчас принял решение закончить карьеру", - цитирует Пивоварова "РБ Спорт".
Антон Шунин выступал за московское "Динамо" с 2007 по 2024 год, голкипер провел за бело-голубых во всех турнирах 366 матчей, пропустил 408 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 125-ти встречах. 7-го мая этого года Шунин объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. Голкипер провел 15 матчей в составе сборной России - дебют Шунина состоялся в августе 2007 года.
Пивоваров: "Динамо" по-прежнему открыто с предложением Шунину о должности в клубе
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, что клуб готов трудоустроить Антона Шунина.
Фото: ФК "Динамо"