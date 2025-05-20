"За последний год я не раз видела слезы на глазах своего мужа из?за его ситуации в клубе. Из?за его нестабильного положения в команде. Он очень переживает.
Один из ключевых факторов, почему он не перешел в "Зенит", — это Михаил Михаилович Галактионов. На тот момент Наир был лидером команды и говорил, что от этого тренера ему не хочется уходить, что с Галактионовым он хочет добиться чемпионства. Но всё изменилось, когда Наир получил повреждение после матча с "Балтикой", - цитирует Ромашкину "Матч ТВ".
Вчера, 19-го мая, московский "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с ЦСКА в 29-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:2. После матча защитник "железнодорожников" Наир Тикнизян выступил с жестким монологом заявив, что летом хочет перемен. Ранее в СМИ появилась информация, что Тикнизян отстранен от тренировочных занятий с основной командой.
Главный тренер "железнодорожников" Михаил Галактионов опроверг информацию об отстранении футболиста от тренировок. Напомним, что ранее в переходе Тикнизяна был заинтересован петербургский "Зенит", однако Наир отказался от трансфера.
После 29-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками. "Железнодорожники" потеряли математические шансы на попадание в топ-5 РПЛ по итогам сезона.
Жена Тикнизяна: один из ключевых факторов, почему Наир не перешел в "Зенит" - это Галактионов
Яна Ромашкина, супруга защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, рассказала, что ее супруг сильно переживает из-за текущего положения в клубе.
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ