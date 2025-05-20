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Фомин - о будущем Гусева в "Динамо": мне комфортно работать с Роланом Александровичем

Капитан московского "Динамо" Даниил Фомин высказался о будущем Ролана Гусева в клубе.
Фото: ФК "Динамо"
"Мне комфортно работать с Роланом Александровичем. В остальном — вопросы к руководству", - цитирует Фомина "Матч ТВ".

Напомним, что 1-го мая руководство московского "Динамо" отправило Марцела Личку в отставку с поста главного тренера, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. После 29-ти сыгранных туров бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 56-ю набранными очками.

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