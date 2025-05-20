Кирьяков: "Динамо" по силам испортить праздник "Краснодару"

"Будет игра нервов, прежде всего со стороны "Краснодара". Они потеряли свой гандикап в четыре очка, но выиграли непростой матч с "Оренбургом". Мы видим, что у краснодарцев есть определённые проблемы. Не знаю, насколько они справятся со своими нервами. "Динамо" — непростой соперник. Им по силам испортить праздник "Краснодару", - цитирует Кирьякова "Чемпионат".
В 30-м туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" примет на своем поле московское "Динамо". После 29-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 64-мя набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке и отстает от южан на один балл. Московское "Динамо" занимает четвертое место с 56-ю очками в своем активе.
Напомним, что по итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" в шестой раз кряду стал чемпионом страны, "Краснодар" завоевал серебряные медали, а бело-голубые - бронзовые. В заключительном туре сезона-2023/2024 "быки" одержали победу над бело-голубыми, которым было достаточно сыграть вничью, чтобы завоевать чемпионство.