Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
22:00
ВулверхэмптонНе начат
Манчестер Сити
22:00
БорнмутНе начат

Комличенко - об уходе из "Ростова": Какие сейчас разговоры? Всё потом

Нападающий "Ростова" Николай Комличенко прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.
Фото: ФК "Ростов"
- Какие сейчас разговоры? Будем готовиться к Суперфиналу. Всё потом. Это логично, - сказал Комличенко корреспонденту "Чемпионата".

Российский нападающий выступает за "Ростов" с 2022 года. В текущем сезоне 29-летний нападающий провёл 35 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится