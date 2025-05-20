- Какие сейчас разговоры? Будем готовиться к Суперфиналу. Всё потом. Это логично, - сказал Комличенко корреспонденту "Чемпионата".
Российский нападающий выступает за "Ростов" с 2022 года. В текущем сезоне 29-летний нападающий провёл 35 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач.
Комличенко - об уходе из "Ростова": Какие сейчас разговоры? Всё потом
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.
Фото: ФК "Ростов"