- Думаю, идет борьба с тренером, поэтому он и хочет уйти. К хорошим игрокам надо относиться с уважением и пытаться с ними поладить. У них конфликт с тренером. Вряд ли Наир останется в следующем сезоне в команде, - сказала Смородская "Матч ТВ".
19 мая после матча 29 тура РПЛ с ЦСКА (2:2) Наир Тикнизян заявил, что расстроен из-за отсутствия игрового времени, поэтому будет просить руководство "Локомотива" расстаться с ним в летнее трансферное окно. В текущем сезоне защитник провел 23 матча в РПЛ, в которых забил 2 гола.
Смородская - о словах Тикнизяна: думаю, идет борьба с тренером, поэтому он и хочет уйти
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала слова защитника "железнодорожников" Тикнизяна о желании покинуть клуб.
Фото: ФК "Локомотив"